Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8124
  • 7,5758
  • 380.298
  • 108204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'ye darbe: 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı
02 Haziran 2020 Salı 09:51 | Son Güncelleme:

FETÖ'ye darbe: 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye darbe: 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf 42 şüpheli ile mahrem yapılanma içinde sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2'si sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 52'si polis, 20'si ise jandarma gözetiminde bulunuyor.

AA


FETÖ'nün askeri ayağına darbe... Onlarca tutuklama!
Milli Eğitim Bakanlığından okul öncesi kurumlarla ilgili açıklama
TÜBİTAK'tan patent atağı! Başvuru tarihleri açıklandı
İstanbul'da taksici dehşeti!
EBDK'dan sektöre uyarı: Ya fiyatları makul seviyeye çekin ya da...
ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

ABD'de tır protestocuların arasına daldı, protestocular affetmedi

Çocukla seyahate çıkmadan önce mutlaka...

Çocukla seyahate çıkmadan önce mutlaka...

HAVELSAN robotları konuşturacak, ilk araç yolda

HAVELSAN robotları konuşturacak, ilk araç yolda

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıld&#x

Topkapı Sarayı, 75 günün ardından ziyarete açıldı