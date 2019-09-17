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  3. FETÖ'ye 'ByLock' operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ'ye 'ByLock' operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ'ye 'ByLock' operasyonu: 6 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda söz konusu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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