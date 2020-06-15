Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,838
  • 7,699
  • 378.342
  • 109517
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ/PYD operasyonunda 12 zanlıdan 10'u tutuklandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:14 | Son Güncelleme:

FETÖ/PYD operasyonunda 12 zanlıdan 10'u tutuklandı

FETÖ/PYD operasyonunda 12 zanlıdan 10'u tutuklandı

Van merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van ve Hakkari’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si muvazzaf ve 2'si görevden uzaklaştırılmış astsubay, 2'si KHK ile ihraç edilmiş subay, 2'si askeri öğrencilikten atılmış, 2'si sivil ile biri öğretmen ve biri sağlık teknikeri olmak üzere 12 zanlı gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içinde "mahrem imamlar" tarafından ardışık yöntemle ankesör, büfe ve VOIP hatlar üzerinden arandıkları tespit edilen, haklarında bilgi ve belge bulunduğu belirtilen zanlılar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

10'U TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİDDETLE SOĞUTMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Zanlılar, ifadelerinde KHK ile ihraç edilen subay N.S'nin 2009 yılında askeri okulda öğrenciyken FETÖ/PDY’nin kendilerinden olmayan askeri öğrencilere okuldan ayrılmaları amacıyla "eğitim" adı altında fiziksel ve psikolojik baskı uyguladığını, öğrencilerin eğitimler esnasında yerde süründürüldüklerini, gece dinlenme saatinde kaldırıldılarını, yemek saatlerinde de yemekhaneye süründürülerek götürüldüklerini anlattı.

KHK ile ihraç edilen subay N.S'nin "işkence" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

AA

Adalet Bakanı duyurdu: Yarından itibaren başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
FETÖ'nün işkence taktiğini itiraf etti! Doğu'da hain temizliği
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Operasyondan ilk görüntüler
Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

Yağmura aldırış etmeden denize girdiler

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!

Pençe-Kartal Operasyonu başladı!