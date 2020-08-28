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  3. FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı!
28 Ağustos 2020 Cuma 00:42 | Son Güncelleme:

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı!

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı Silivri'de yakalandı!
AA

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) il imamlarından olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalandı.

AA'nın aktardığı habere göre, şüphelinin ikametinde bulunan 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda belgeye el konuldu.

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