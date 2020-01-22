FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında ceza yağdı
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı. Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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