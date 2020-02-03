FETÖ'nün Türkiye aleyhine lobi için tek kalemde 250 bin dolar verdiği ortaya çıktı

Forum USA'nın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2018 yılında ABD’de yapılan Kongre seçimleri esnasında Cumhuriyetçi Parti’ye yaptığı çeyrek milyon dolarlık para yardımı siyasilere yapılan yardımları araştıran bir kuruluş tarafından ortaya çıkarıldı.

ABD’de siyasilere yapılan maddi yardımları araştıran CREW isimli kuruluşun hazırladığı raporda, FETÖ’nün New York bölgesindeki “Golden Meadow Cultural Foundation” vakfı üzerinden bağışlar yapanın Ömer Adsız olduğu kaydedildi.

2018 yılında yapılan Kongre seçimlerinde en yüksek 50 yardımlardan birinin Ömer Adsız isimli kişiden yapıldığına dikkat çekilen raporda, Adsız’ın yaptığı yardım miktarı dolayısıyla “elit” kategorisinde bir bağışçı olarak öne çıkması dikkat çekiyor.

FETÖ’nün ABD’de özellikle Kongre seçimlerinde ve Başkanlık seçimlerinde siyasileri etkileri altına alabilmek için yaptığı para yardımları daha önce defalarca gündeme gelmesine rağmen, tek kişi üzerinden yapılan 250 bin dolarlık CREW adlı site tarafından dikkat çekici bir yardım olarak altı çizildi.

Raporda ise Gülen’in iadesinin önüne geçilmesi konusunda yapılan bu yardımların önemine vurgu yapıldı.

ADSIZ DAHA ÖNCE CLİNTON’A 630 DOLAR BAĞIŞLAMIŞ

FETÖ firarisi Adsız 2006 yılında Hillary Clinton’ın Senato seçimlerindeki kampanyasına toplam 630 dolar tutarındaki iki bağış yaptığı da ortaya çıktı. Bağış kaydında kendisini “Golden Meadow Cultural Foundation” isimli FETÖ ile bağlantılı New York’un Long Island şehrinde aktif bir vakıfta halkla ilişkiler sorumlusu olarak tanıtıyor. Söz konusu vakıf yerel politikacılarla temas kuran ve FETÖ elebaşının propagandası yapan bir kurum.

Bu bağışta paravan olarak Ömer Adsız’ı kullanan FETÖ daha önce Ortak Değerler İttifakı (Lalince for Shared Values) sözde vakfıyla 4 yılda terörist başı Fetullah Gülen’in lobisi için 580.000$ harcadı.

CUMHURİYETÇİ PARTİ BAĞIŞI GERİ İADE EBEBİLİR

USA TODAY Gazetesi’ne göre 2015 yılında FETÖ Senatör Kelly Ayotte’e 43.000$ yapıldığı ortaya çıkmış Senatör Ayotte, bu konuda ihmali olduğunu ve bağış kaynaklarını daha dikkatli incelemesi gerektiğini belirterek söz konusu bağışı iade etmişti. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi’nin ciddi bir soruşturma başlatması bekleniyor.

15 TEMMUZ’TAN SONRA TÜRKİYE’DEN KAÇMIŞ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD’ye geri dönen 41 yaşındaki Ömer Adsız Türkiye’de üniversiteyi bitirdikten sonra ABD’ye lisansüstü eğitim almaya gelen ve sırasıyla New York Üniversitesi’nde Finans ve Philedelphia Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret hukuku yüksek lisanlarını yaptı. Adsız 2007 ve 2010 yılları arasında New York’ta avukat olarak çalışmış ve bu sürede FETÖ’nün o zamanlar aktif Türk-Amerikan derneklerinde görev almış. 2011’de Azeri enerji devi SOCAR Şirketi’ne hukuk danışmanı olarak katılıyor ve SOCAR adlı petro-kimya firmasında basamakları hızlıca yükseliyor ve şirketin Türkiye ayağının Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışmış.

Daha önce hiç bağışı bulunmayan Adsız’ın resmi olarak son 4 yıldır çalışmadığı ve gelirinin olmadığı belirtiliyor. 2018 yılında seçim komisyonuna şirketi bulunduğunu söyleyen FETÖ’cünün Mar. Global Danışmanlık Limited Şirketi adlı firmasında hiçbir ticari faaliyeti gözükmüyor.