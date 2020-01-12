Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan 1094 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen'in 1988 yılı öncesi örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan bas¸yazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi.

Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında "A. Fettah Şahin", "Abdülfettah Şahin", "Abdulhay Nasih", "Enver Aydın", "Hikmet Işık", "I·bn-i Ramiz", "M. Abdulfettah Dahhak" ve "M. F. Şahin" kod isimlerini kullandı.

Gülen'in kullandığı diğer mahlaslardan "M. F. G."deki "M" harfinin, "Muhammed-Muhterem-Mesih-Mehdi" isimlerinden birinin kısaltması olduğu anlaşıldı.

Bu kod isimlerden 1988'den sonra vazgeçen örgüt elebaşı Gülen, bas¸yazılarının sonuna isim yerine üç yıldız (***) koymaya bas¸ladı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi.

ZALİMLİĞİ VE VAHŞETİ ÇAĞRIŞTIRAN KOD İSİMLER KULLANMIŞ

Terör örgütü elebaşının en çok kullandıgˆı mahlas olan "Dahhak"ın I·ran mitolojisinde "zalim, insan beynini yarasına süren kis¸i" anlamlarına geldiği belirlendi.

Sözlükte yer alan bilgilere göre, gizem ve sır dolu mahlas kullanan örgüt elebaşı Gülen, mitolojik ve kan/beyin çıkarmak gibi anlamları bulunan vahs¸et ve zalimliğe işaret eden mahlas kullanmaktan çekinmedi.

Gülen'e örgüt mensuplarınca da çeşitli kod isimler verildi.

Terör örgütü elebaşı için kullanılan kod adları arasında, "HE (Hoca Efendi)", "Kainat I·mamı", "Bas¸yüce", "Mehdi", "Asrın Kurtarıcısı", "Kahtani, "Dayı", "Patron", "Kitap Yazarı", "Kaptan", "Asrın Alimi", "Çagˆın Alimi", "Alim Zat", "Asrın Hatibi", "MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)", "Zamanın Sahibi", "Kayınpeder" ve "Dede" yer aldı.

Örgütün şifreli anlamlar yüklediği kelimelerden bazıları

FETÖ mensuplarınca dışarıdan birinin anlamayacağı şekilde kullanılan kelimelerden bazıları sözlükte şöyle sıralandı:

"Alp: Mahrem yapılanma olarak adlandırılan kritik devlet kurumlarındaki örgüt yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'temsilci' tabirinin des¸ifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alp' tabiri kullanılmaya bas¸lanmıs¸tır.

Alper: TSK ve Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'ögˆretmen' tabirinin des¸ifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alper' tabiri kullanılmaya bas¸lanmıs¸tır.

Alperen: Örgütün TSK, Emniyet, MI·T ve adliye bünyesindeki mahrem yapılanmalarında örgüt mensuplarına verilen kod adıdır. 'Ögˆrenci' tabirinin des¸ifre olmasıyla 2018 yılından itibaren 'Alperen' tabiri kullanılmaya bas¸lamıs¸tır.

Azık: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya degˆis¸ik zaman aralıklarını kapsayacak s¸ekilde hazırlanan ideolojik egˆitim modüllerine denilmektedir.

Cemile: FETÖ içerisinde motivasyon veya destek amaçlı verilen hediye, ikram, para için kullanılmaktadır.

Dinozor evi: Örgütün hakim/savcı sınavlarına hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabirdir. Örgütle bagˆı az olan kis¸iler bu evlere yönlendirilmektedir.

Emine hanımlar: Örgütün Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında bayan polis memurlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

I·lk atlılar: Örgütün bas¸ta Orta Asya olmak üzere yurt dıs¸ındaki bir örgüt müessesesinde çalıs¸mak üzere gidenlere verdigˆi önemli bir övgü sıfatıdır. Örgütte bu sıfata sahip olmak son derece önemli ve saygıdegˆer kabul edilmektedir.

Kavrulmuş şeker: Bilgi anlamına gelmektedir.

Pelin: Örgütün, Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında polislik sınavına girecek üniversite mezunu ögˆrenciyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Silkeleme: Örgüte finansal destek sagˆlamak amacıyla örgütün belirledigˆi ve inanç istismarı yapılarak yaklas¸ılan kis¸ilere, degˆis¸ik aldatıcı yol ve yöntemler kullanmak suretiyle çek-senet imzalatılması ve bu kis¸ilerden yüksek meblagˆlarda para koparılması yöntemine denilmektedir.

Sincaniler: Ankara'nın Sincan ilçesindeki Sincan Ceza I·nfaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına verilen isimdir.

Şurti: Emniyet Tes¸kilatı mahrem yapılanmasında örgüt mensubu polisler için kullanılan bir kod.

Tırnak: Örgütün, izdivaç yapılanmasında sorumlu örgüt mensuplarının kullandıgˆı SD karta verilen isimdir.

Yasaklı meyve grubu: Örgüt içinde istis¸areye kapalı olan ve hiçbir s¸ekilde izin verilemeyecek hususlara denilmektedir.

Yiv kırma: Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görevlendirilecek sivil örgüt yöneticilerinin, yani mahrem imam adaylarının sabır ve bagˆlılıklarının ölçülmesine denilmektedir."

(AA)