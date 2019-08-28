FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilen M.Y. ile örgüt mensubu olduğu tespit edilen eşi G.Y, dün gerçekleştirilen operasyonla farklı bir isimle kiralamış oldukları ikametlerinde gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında örgüt ile şüphelilerin irtibatını sağladığı belirlenen şüphelilerin kızı B.Y. de gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 6 bin 800 lira, 2 bin 680 dolar ve 15 bin 980 euro ele geçirildi. 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türkiye'yi yönetimsel olarak (5) ayrı bölgeye ayırdığı,

Gaziantep merkezli Güneydoğu Anadolu Bölgesinin, Erzurum Merkezli Doğu Anadolu Bölgesinin, İzmir Merkezli Ege Bölgesinin, Ankara merkezli İç Anadolu Bölgesinin ve İstanbul merkezli Marmara Bölgesinin bulunduğu, 2014 yılı sonrası sözde Marmara Bölgesinde üst düzey yöneticilik yaptığı tespit edilen ve halihazırda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "Türkiye İmamı" olduğu değerlendirilen M.Y isimli şahıs FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında aranmakta olan eşi G.Y. ile birlikte farklı bir isimle kiralamış oldukları ikametlerinde 27.08.2019 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan çalışmaların devamında M.y. isimli şahıs ile örgüt üyeleri arasında irtibatı sağladığı değerlendirilen şahsın kızı B.Y. isimli şahıs aynı soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreste yapılan aramada; 6800 TL, 2680 Dolar, 15980 Euro para, (2) adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir.