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27 Kasım 2020 Cuma 17:23 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün sözde Batum sorumlusu Denizli'de yakalandı

FETÖ'nün sözde Batum sorumlusu Denizli'de yakalandı

Son Dakika Haberleri.. FETÖ'nün sözde Batum sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan bir kişi Denizli'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Şüphelinin adresinde yüklü miktarda para ele geçirildi.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "Batum imamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olduğu öne sürülen şüpheli, yakalandı.

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan C.D'nin (47) kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin saklandığı evi belirleyip, operasyon düzenledi.

Şüpheli C.D, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal bulundu. Tabure içine gizlenmiş halde 40 bin dolar ile 5 bin lira ele geçirildi.

Gürcistan'da ruhsatı iptal edilen FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinde 2000 ile 2011 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı belirtilen şüphelinin, o dönemden bu yana örgütün sözde "Batum İmamı" ve "Gürcistan eğitim sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

C.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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