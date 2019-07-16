Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7085
  • 6,4058
  • 257.68
  • 98334.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası

Darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak,"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Durak ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Adem Durak, ismine FETÖ'nün sözde atama listesinde rızası dışında yer verildiğini savundu.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" H.P'nin kendisini örgüt evlerinde gördüğüne yönelik beyanını kabul etmeyen Durak, "ByLock" kullanıcısı olduğuna dair tespiti de reddetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme, sanık Adem Durak'ı 10 yıl hapisle cezalandırdı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'dan Murat Boz'a 'para üstü' göndermesi
Estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı
Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Sporundan çok güzelliği ile konuşuluyor
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
<p>Fetullahçı Terör Örgütü´nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin başından vurduğu Terö

Gazi Turgut Aslan´dan Tokat Gibi Sözler: ´Darbeye Delil Mi Aranıyor? Ben Buradayım!´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Avrupa'nın tarihi üniversiteleri