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  3. FETÖ'nün 'Sincan bölge sorumlusu' ahırda yakalandı

FETÖ'nün 'Sincan bölge sorumlusu' ahırda yakalandı

FETÖ'nün 'Sincan bölge sorumlusu' ahırda yakalandı

Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor. Ankara'da örgütün sözde 'Sincan bölge sorumlusu' bir çiftliğin ahırında yakalandı.

FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında örgütün "Sincan bölge sorumlusu" olduğu ileri sürülen S.K, düzenlenen operasyonla Sincan Yenikent Mahallesi'nde bir çiftliğin ahırında yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün sivil kanadının Ankara'da yeniden yapılanmaya gittiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, örgütün sözde "Sincan eyalet yapılanması" kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt içinde "Selim" kod adını kullandığı tespit edilen S.K, saklandığı Sincan Yenikent Mahallesi'ndeki çiftliğin ahırında gözaltına alındı.

Yardım adı altında para toplayıp örgüt mensuplarına gönderdiği belirlendi
Adreste yapılan aramalarda, yüklü miktarda para, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. S.K.'nin Sincan ilçesinde "mağdurlara yardım" ve "himmet" adı altında para topladığı, bu paraları yurt dışında bulunan örgüt mensuplarına gönderdiği belirtildi.

Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan aranan S.K, cezaevine gönderildi.

AA


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