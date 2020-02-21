FETÖ'nün Rize imamı 14 hücre evini gösterdi

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Kaçakçılık Şube, KOM Daire Başkanlığı, MİT ve Rize emniyetinin yaptığı ortak çalışma Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetiyle ilgili FETÖ bağlantılarını tek tek ortaya çıkarıyor. Katil İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ ile ilişkisini kuran Rize imamı K.D. gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu, kentte tatbikat yaptırıldı. K.D. Rize’de örgüt adına kullanılan 14 hücre evini tek tek gösterdi. K.D.’nin HTS incelemesinde ise Sarıcaoğlu ile birçok kez görüştüğü tespit edildi.

Polisin yaptığı çalışmada Sarıcaoğlu’nun polis okulundan itibaren kullandığı çoğu eşinin üzerine kayıtlı 8 telefon hattı tespit edildi. Sarıcaoğlu’nun 8 hat ile yaptığı yaklaşık 12 bin 800 görüşme mercek altına alındı.

HAZIR İFADE CEBİNDE

Soruşturma kapsamında katil Sarıcaoğlu ile irtibatı tespit edilen bir polis memurunun üzerinde yapılan aramalarda önceden hazırlandığı tespit edilen bir ifade tutanağı çıktı. Yapılan incelemede tutanakta gözaltına alınan polisin Sarıcaoğlu’nu nereden tanıdığı, birlikte neler yaptığının yazılı olduğu öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Şehit Verdi ile ilgili FETÖ soruşturmasında İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon’da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. İkinci dalga operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ bağlantılı 1 şüphelinin ise başka bir soruşturmadan cezaevinde olduğu öğrenildi. Suikastla ilgili geçtiğimiz hafta 20 kişi gözaltına alınmış, 2’si itirafçı olmuştu.