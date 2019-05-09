FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasından karar çıktı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem getirildi. Duruşmada tanık Fatih Aktaş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dinlendi. Sanık Erdem, Bylock'u Google playden indirdiğini, örgütsel konuşma yapmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Fatih Erdem'i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BAK PİLİÇ'İN SAHİBİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polatlı yapılanmasına ilişkin davada, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Mehmet Hanifi Bak'a, "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce karar verilen ana davadan dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Hanifi Bak, Ahmet Şahin ve Ömer Esener ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Suçsuz olduklarını iddia eden sanıklar, beraat talep etti. Sanık avukatlarının da savunmasını alan mahkeme, karar için duruşmaya ara verdi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortaklarında Hanifi Bak'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanık Ahmet Şahin'i de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

Sanık Ömer Esener'i bütün suçlardan beraat ettiren mahkeme, firari sanıklar Zafer Dereköy, Fatih Yurdakul, Mehmet Hasdoğan, Osman Karal, Sezai Çiftci ve Talha Önel'in dosyasını ayırdı.

Ayrıca Bak'ın yüzde 85 oranında ortağı olduğu Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'ye müsadere konulmasını kararlaştıran mahkeme, hükmün kesinleşinceye kadar şirketin kayyum yönetiminde kalmasına karar verdi.

14 SANIK HÜKÜM GİYMİŞTİ

Öte yandan FETÖ'nün Polatlı yapılanması ana davasında, 1 Haziran'da 2018'de kararını açıklayan mahkeme, 14 sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırmış, 6 kişiyi ise beraat ettirmişti.

Mahkeme, 9 sanık hakkındaki kamu davasını ayırarak, başka esasla görülmesine karar vermişti.

AA