FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak ve Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar katıldı. Müdahil TBBM kurumunu da bir avukat temsil etti.

Duruşmada sanıklar, daha önce alınan mütalaaya karşı beyanda bulunarak, suçsuz olduklarını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların alınmasının ardından davaya ilişkin karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu. Diğer sanık avukatları da beraat istedi. Müdahil TBMM avukatı Ali Büyüközdemir ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

- Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Nurettin Çakmak'ı, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, yüksek hadden ceza verildiği için bu sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüse yardım" suçundan yargılanan sanıklardan Bekir Çakmak'ın 15 yıl, Ali Eti'nin 13 yıl 4 ay ve Erdal Müniroğlu'nun da 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, bu sanıklar hakkında, "TBMM ve hükumeti yıkmaya teşebbüs" suçları ile "FETÖ üyeliği" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kurdu.

"FETÖ üyeliği" suçundan sanıklardan Serdar Asma'nın 8 yıl 9 ay ve Yener Çakır'ın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını karara bağlayan heyet, diğer sanıklar Ahmet Önal, İhsan Öztürk, Mehmet Ali Yaşar, Rifat Gürkan ve Emrah Ünlü'yü de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "darbeye teşebbüs" suçundan akademi öğrencisi olduğu ve darbeye katıldığına dair delil olmaması nedeniyle hüküm tesisine yer olmadığı kararı verdiği sanıklardan İrfan Can'a,"FETÖ üyeliği" suçundan, etkin pişmanlığını da göz önüne alarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi ve bu cezayı 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tuttu. Heyet, bu cezanın hükmünün açıklanmasını da 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.

- Beraat kararları

Sanıklar Abdullah Yılmaz, Fatih Yüksel, İstiklal Savaş ve Kadir Gürbüz ile ilgili, "15 Temmuz darbe girişimi tarihinde jandarma yüzbaşı rütbesiyle akademi öğrencisi oldukları, mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıkların yönlendirmesiyle il jandarma komutanlığına gitmelerine rağmen, silahsız ve üniformasız oldukları, darbe teşebbüsün öğrendikten sonra herhangi icrai bir harekette bulunmadıkları ve darbe teşebbüsünü bildiklerine dair delil olmadığını" kaydeden heyet, bu sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 30. maddelerinde belirtilen "cezayı ortadan kaldırma sebepleri" nedeniyle ceza verilmesine ve bu suçlardan hüküm tesisine yer olmadığına karar aldı. Heyet bu sanıkların "FETÖ üyeliği" suçundan da mahkumiyete yetecek kesin delil elde edilmediğinden beraatlerine hükmetti.

Heyet, yine sanıklardan Bayram Ali Yüksel, Berkan Sarıtürk, Levent Akbayır, Veysel Solmaz, Mustafa Cino ve Murat Üçgün hakkında "darbeye teşebbüs", Cüneyt Kırıcı, Halil Demirel ve Necip Kenan Dinçarslan hakkında da "darbeye teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından beraat hükmü kurdu.

Sanıklardan Mehmet Aytemiz hakkında,"darbeye teşebbüs" suçundan, darbe teşebbüsüne ilişkin herhangi bir icrai harekette bulunmaması ve kağıt taşıma eylemini üstü olan sanık Bekir Çakmak'ın emriyle gerçekleştirmesi nedeniyle, "ceza verilmesine yer olmadığına" yönelik karar alan heyet, bu sanığın "FETÖ üyeliği" suçundan da kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu ve Nurettin Çakmak'ın bu hallerinin devamını, Ali Eti'nin ise ceza miktarına göre tutuklanmasını kararlaştırdı. Beraat kararı verilen sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, diğer ceza alan sanıkların ise tedbirlerinin devamı da karara bağlandı.

- Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 18 Nisan 2019’daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti. 29 jandarma personeli sanığın dosyası ise ayrılmıştı. (AA)