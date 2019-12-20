FETÖ'nün 'Hawala'dan sonra 'takke'si de düştü

Soner KAN

FETÖ’nün uluslararası para trafiğini sağlayan ‘hawala’ sisteminin ardından yurt içindeki finans ağı da ortaya çıkmış oldu. Her şey, Adana’da kanser olan örgüt üyesi Zekiye Ataç’ın, tedavisi için FETÖ’den 15 bin lira para istemesiyle başladı. Para, ‘kurye’ olan Necdet Kaya aracılığıyla 3 Ekim 2019’da Ataç’a teslim edilirken polis tarafından yakalandı. İfadeler doğrultusunda FETÖ’nün yeni “Türkiye Finans Sorumlusu” Abdullah Kurt’un Malatya’da kaldığı ‘hücre evi’ne operasyon düzenlendi, örgütün yurt içi finans ağı deşifre oldu.

Abdullah Kurt’un talimatları, örgütün finans yapılanmasında en tepedeki isim olan ve ABD’de yaşayan firari Uğur Özdemir’den aldığı tespit edildi. Buna göre yurtdışından ‘Hawala’ sistemiyle iki farklı yöntemle örgüt üyelerine para ulaştırıldığı belirlendi. Bunlardan birincisi ATM’den kartsız işlem. Bu yönteme göre örgüt üyesi ATM’den ‘TC’sini girdiği kişinin hesabına para yatırıyordu. Böylece o kişi kendi hesabına para yatırmış gibi kayda geçiyordu. İkinci yöntem ise kargo ağı. Örgütün ‘Türkiye Finans Sorumlusu’ Abdullah Kurt’un, eşi Hatice Kurt adına kurduğu şirket üzerinden ‘takke’, ‘tespih’, ‘fincan takımı’ gibi ürünlerin satın alınmış gibi gösterilip kargoda paketlerin arasına yüklü miktarda para konulup örgüt üyelerine ulaştırıldığı ortaya çıktı. Örgütün şu ana kadar yurt içinde yürüttüğü 100 milyon TL’li para transferi tespit edildi.