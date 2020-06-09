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  3. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 18 gözaltı
09 Haziran 2020 Salı 14:30 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 18 gözaltı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 18 gözaltı

İzmir merkezli FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de 18 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 muvazzaf astsubayın Eskişehir’de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı kararı bulunan 18 FETÖ şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından soruşturmalarının yapıldığı İzmir’e gönderildi.

DHA

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