Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7213
  • 6,3353
  • 270.285
  • 106989
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde 7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

AA


Hande Erçel'den takdirlik hareket!
6 kilo için 30 bin TL harcadı!
Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Hazal Kaya anne oldu
<p>Olay, Vietnam’da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Ama

Çocuklar Ölü Yılanla İp Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi