FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı kararı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 7'si daha önce ihraç edilen, 10'u muvazzaf 17 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde 7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
AA