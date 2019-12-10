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FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski milli futbolcular için istenen ceza

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski milli futbolcular için istenen ceza

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Zafer Biryol için 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç için de 5 yıldan 11 yıl'a kadar hapis talep edildi.

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. 

Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi.

Sanıklardan antrenör İsmail Şengül'ün ise beraati talep edildi.


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