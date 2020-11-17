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  • FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon: 25 gözaltı
17 Kasım 2020 Salı 10:55 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon: 25 gözaltı

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon: 25 gözaltı

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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