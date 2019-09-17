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FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nurullah Tarhan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Tarhan ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Tarhan, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Tarhan, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Tarhan, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı. Karara göre sanık Tarhan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İddianamede, sanık Tarhan'ın örgüt içinde "Emre" kod adını kullandığı, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanması içinde "öğretmen" seviyesinde olduğu ifade edildi. Örgüt mensuplarıyla iletişim sağlamak amacıyla operasyonel hat kullandığı kaydedilen Tarhan'ın, aynı zamanda kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

AA

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