FETÖ'nün doktor yapılanmasına darbe   

DEVRiM TOSUNOĞLU

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi FETÖ’nün tıp dünyasındaki yapılanmasını çökertti. Uzun zamandır takip edilen ve ülke genelindeki hastanelerde görev yapan doktorlardan sorumlu olan yönetici konumundaki 42 isim belirlendi. Kendileri de doktor olan 42 yönetici hakkında verilen gözaltı kararıyla 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgüt tarafından kendi görev yaptıkları ve il genelindeki hastanelerde uygulanmak üzere verilen talimatları iletmek, örgüt mensubunun takibini yapmak ve örgüt mensuplarının maaşlarından kesilen belirli bir kısım parayı örgüte aktarmakla görevli ÜNİTE yapılanması ismi verilen yapıda yönetici pozisyonunda oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca örgütün gizli haberleşme programlarından olan ByLock kullandıkları belirlendi.

DOKTORLARA DERECE

Şüphelilerin ByLock yazışmalarında ‘BRM, BR, PERSONEL, BRMMM, DVR, SEKTR BİRİM’ adlarıyla gruplar oluşturdukları belirlenirken doktorlara örgütün üst düzey isimleri tarafından 1’den 5’e kadar puan verildiği ortaya çıktı.

TAYİNLER DEVREDİLİYOR

Doktorların başka bir yere tayininin çıkması halinde imamlar arasında elden devir işlemleri yapıldığı, devir işlemlerinin bazılarının yeni atandığı yere örgüt üst düzey sorumlusu tarafından bizzat gerçekleştirildiği belirlendi.

BYLOCK KONUŞMALARI DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin çözülen ByLock konuşmaları şöyle: “Üroloji Kartal Eğitim Araştırma’dan Çanakkale’ye gitmişti. Mecburiyeti bitmiş, İstanbul'a gelmiş olabilir. Sağa sola sorarsanız çok iyi olur”.

“Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ni Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nden kazanmış ablamız. İç hastalıkları bölümüne yerleşti. Dört dörtlük bir arkadaş elden devir ve tanışmak için irtibat istiyoruz”, “Onkoloji hastanesi baş asistan 5 yıllık evli 6 bin tl burs sözü var."