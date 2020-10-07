FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı

AA'da yer alan haberde Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı oldukları ve Bank Asyada örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesaplarını artırdıkları belirlenen 17 şüpheliden 3'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 12'sinin ise daha önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildiği ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü duyuruldu.

Öte yandan, şu ana kadar şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.