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  3. FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası

FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası

FETÖ'nün 'askeri öğrenci mahrem abisi'ne hapis cezası

Örgütün "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütün "askeri öğrenci mahrem abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.  Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ozan Yıldız ile avukatı katıldı. Sanık Yıldız savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben askeri öğrencilerin mahrem imamlığını yapmadım. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ içerisinde "ev imamı" ve "askeri öğrenci mahrem abisi" olarak görev yaptığının anlaşıldığını belirterek, sanığın sorumlu olduğu askeri öğrencilerle ilgilenirken "İbrahim" kod adını kullanması dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Son sözleri sorulan sanık Yıldız, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ozan Yıldız'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

(AA)

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