FETÖ'nün ABD göçüne darbe

HABER MERKEZİ

FETÖ’nün Amerika’ya kaçmak için kullandığı H1-B vizeleri bu yıl 1 Nisan’dan itibaren kamuoyu tarafından görülebilecek. Özel yetenekli insanlara verilen bu vizeye başvuran FETÖ militanları, uzun yıllardır “öğretmen” sıfatıyla ABD’deki 200’den fazla sözleşmeli okullara yerleşti. Bu yöntemle hem Türkiye’den kaçtı hem de ABD’de yaşama hakkı elde etti. ABD’deki sivil toplum kuruluşları ve eğitim dernekleri ısrarla H1-B vizesine en yoğun talebin FETÖ’ye bağlı eğitim kurumları tarafından yapıldığını belirtti. Bugüne kadar birçok eyalette FETÖ okullarına bu vizeyi kullanarak giren öğretmenlerin soruşturmalarda yalan ifade verdikleri, bir süre sonra da kaybolarak başka iş dallarına atladıkları ortaya çıktı.

TIKLA, ÖĞREN

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşveren Data Merkezi” bu yıl devreye sokuldu. Bu online sistemin sitesine giren herkes “şeffaflık yasası” doğrultusunda ABD’deki hangi okullar ve üniversitelerin H1-B vizesi isteyenlere kapılarını açtığını, kaç vize müracaatı kabul ettiğini ve müracaatçıların hangi okul ve üniversitelere başvurduğunu görebilecek. Sistem sayesinde eğitim kurumlarının H1-B başvuru onaylanma ya da reddedilme istatistikleri de kamuoyu tarafından görülebilecek.

İŞTE O KAYITLAR

- Harmony okulları bu yıl 20 yeni H1-B vizesi aldı, 2 başvurusu reddedildi ve 61 kişinin vizesi yenilendi. Harmony geçtiğimiz yıl 34 vize başvurucusunu kabul ettirdi ve 73 H1-B sahibinin vizesinin yenilenmesini sağladı.

- Fulton okulları bu yıl iki H1-B vize sahibinin vizesini yeniledi. Dove Akademisi 7 H1-B vizesini yeniledi.

- Sonoran: 2 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Magnolia: 2 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Horizon: 9 yeni H1-B vizesi kabul ettirdi, 4 kişinin talebi reddedildi, 14 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Willow: 1 H1-B başvurusu reddedildi. 1 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Triad: 2 H1-B başvurusu kabul edildi. 3 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Pelican: 3 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- Pioneer: 2 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

- New Springs: 1 H1-B sahibinin vizesi yenilendi.

FBI DA PEŞLERİNDE

FBI, bu dolandırıcılıklar hakkında çok sayıda okula baskın düzenledi ve okulların H1-B dolandırıcılığı gerekçesiyle eyaletlerin eğitim komisyonları tarafından kapatılması kararı alındı.