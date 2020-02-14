FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası' ile ilgili soruşturma tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor. Kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

AA'nın haberine göre; FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında hazırlanan sevk yazısında tutuklanan şüphelilerle ilgili bilgiler ve terör örgütünün kumpas adımları tek tek anlatıldı.

Sevk yazısında, 7 Şubat MİT kumpası kronolojik olarak şöyle özetlendi:

''29 Ocak 2009, o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos'ta 'one minute' çıkışını yaptığı, Ocak-Şubat 2010'da Hakan Fidan'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak ilk kez Oslo görüşmelerine katıldığı, 4 Mart 2010 Brüksel'de Adem Uzun'un ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındığı, 10 Nisan 2010 Hakan Fidan'ın ABD'deki İran nükleer görüşmelerinde Türkiye’nin Şerpa’sı olarak katıldığı, 16 Nisan 2010 Hakan Fidan'in MİT müsteşar yardımcılığına getirildiği, 24 Mayıs 2010 İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırdığı, Haziran 2010 Haaretz’de Mossad’ın Hakan Fidan'dan rahatsızlığı ile ilgili haberler çıktığı, 1 Ağustos 2010 İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın, Hakan Fidan’ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden bahsettiği, 14 Temmuz 2011 PKK'nın, Silvan saldırısı yaptığı, 13 Eylül 2011 Oslo görüşmelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının internette yer almaya başladığı, 22 Kasım 2011 Öcalan’ın avukatlarına KCK operasyonu düzenlendiği, polisin bütün mail trafiğini ele geçirdiği, 26 Kasım 2011 o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olduğu, 25-26 Kasım 2011, başbakanın ofislerine dinleme cihazlarının yerleştirildiği, 28-29 Aralık 2011 MİT'in ofislerindeki dinleme cihazlarını bulduğu, 28 Aralık 2011 gecesi Uludere olayının yaşandığı, hemen ardından FETÖ'ye mensup çevrelerin olayın mesuliyetini MİT’e yükleyen haberler yaptığı, 13 Ocak 2012 KCK operasyonunda Diyarbakır BDP binasında Oslo ses kayıtları ve protokolleri olduğu iddia edilen materyaller bulunduğu, 7 Şubat 2012, Hakan Fidan'ın KCK'dan şüpheli olarak ifadeye çağrıldığı şeklinde süreç işletilmiştir.''