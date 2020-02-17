FETÖ'nün nasıl kopya çektiğine dair ilk fiziki delil, FETÖ'cü Coşgun Çakar'ın villasında bulundu

Eski İstihbarat Daire Başkanı Coşgun Çakar, Haberleşme Daire başkanıyken kumpas davalarında aldığı rol nedeniyle meslekten ihraç edildi. Ancak FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce kayıplara karıştı. Halen Hrant Dink davasından usulsüz dinleme davalarına kadar pek çok davada sanık olan Çakar’ın izine en son 2017’de rastlandı.

Habertürk'ün haberine göre, 20 Nisan 2017’de Çakar’a ait olduğu belirlenen Sincan ilçesinin Temelli Beldesi’ndeki yarı metruk bir villada arama yapıldı. Villada yapılan aramada, "Böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazları, hard diskler, flash bellekler, data banklar, çeşitli marka ve modellerde cep telefonları, video kasetleri, fotoğraf makinaları, CD’ler ve el telsizlerine ulaşıldı.

VİDEO KASETTE KOPYA ORGANİZASYONU

Çakar’a ait bu materyaller üzerindeki incelemeler tamamlandı. İncelemeler sonucunda FETÖ’nün sınavlarda kopya çektiğine dair çok önemli bir tespite de ulaşıldı. Kopyayı çeken ismin ise bizzat Çakar’ın eşi olduğu belirlendi. Bu tespite Çakar’ın villasında ele geçirilen video kasetlerden elde edilen görüntülerden ulaşıldı.

EŞİ SINAVDA, KENDİ DİNLEME ARACINDA

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görüntülerin çözümü yapıldı. Buna göre, Çakar 1999-2000 yıllarında yapılan açık ortaokul sınavına giren eşinin üzerine bir radyo frekanslı kamera ve telsiz kulaklık taktı. Kendi ise bu sırada sınavın yapıldığı binanın çevresinde konumlanan “obzervasyon” adı verilen dinleme aracındaydı.

CEVAPLARI TELSİZ KULAKLIKLA İLETTİ

Çakar eşinin üzerindeki kamera aracılığıyla gelen sınav sorularını yanında bulunan şahısla yanıtladı. Yanıtları ise telsiz kulaklık aracılığıyla eşine iletti.

FETÖ’CÜLERİN KOPYA ÇEKTİĞİNE DAİR İLK FİZİKİ DELİL

Bu görüntülerin, FETÖ mensuplarınca sınavlarda kopya çekildiğine dair, güvenlik güçlerince tespit edilen ilk fiziki delil olduğu vurgulanıyor.