FETÖ'cü öğretim üyesi, öğrencilere gizli çekim yapmış

FETÖ’yle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Marmara Üniversitesi’nin eski akademisyeni A.S.B’in “terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada, sanığın cep telefonunda üniversitedeki kadın çalışanlar ve öğrencilerin gizli ve uygunsuz görüntüleri bulunması üzerine mahkeme heyeti, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanık A.S.B’nin cep telefonu ve dijital materyallerine (hard disk vb.) ilişkin adli bilişim uzmanına hazırlattığı bilirkişi raporunda, hard diskte örgüt elebaşı FETO’ya ait videolar ile ayrıca silinmiş alanlarda gizli olarak kayıt altına alındığı anlaşılan ve kadınların bacak kısımlarını içeren çok sayıda fotoğraf dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Kadınlara ait çok sayıda farklı fotoğraf dosyasının bulunduğu belirtilen raporda, bu fotoğrafların birçoğunun okul-üniversite ortamında çekildiğine vurgu yapıldı.

ÖRGÜTÜN ‘KADIKÖY ABİSİ’

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık A.S.B’nin, örgüt içinde özel oluşturulan akademisyen evlerinin sorumluluğunu yapması, Kadıköy bölgesinde ‘’bölge abiliği’’ yapması ve himmet topladığı gerekçesiyle, ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.