FETÖ'cü iş adamının 'etkin pişmanlık oyunu' ByLock mesajlarıyla bozuldu

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadede, örgütten 17/25 Aralık operasyonlarından sonra ayrıldığını öne süren sanığın, 2016 yılında örgütten yardım istediği "ByLock" mesajlarında ortaya çıktı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün sözde "Gaziantep mütevelli heyeti"nde yer alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini öne süren İsrafil Çalışkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan indirim uygulanmayarak verilen 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı.

İddianame, tanık beyanları, MASAK raporu ve delillerin yer aldığı kararda sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle verdiği ifadeleri de yer buldu.

Sanığın örgüt içinde aktif faaliyette bulunan Murat Elmas (il imamı), Cahit Erbalcı ve Mehmet Kocatürk (bölge imamı) gibi şahıslar hakkında, faaliyetleri ve etkinlikleri ile bağdaşmayacak şekilde basit ifadelerde bulunduğu belirtilen kararda, örneğin Gaziantep il imamı olan ve daha sonra Samsun Bölge İmamı olan Murat Elmas hakkında "sadece öğretmen olarak biliyorum" şeklindeki beyanlarının etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterli seviyede olmadığı aktarıldı.

"ÖRGÜT ÜYELERİNİ KORUMAYA DEVAM ETTİ"

Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri ve Yargıtay kararlarına atıfta bulunulan kararda, "Sanığın yargılama aşamasında da örgüt üyelerinin faaliyetlerini basitleştirerek, FETÖ/PDY üyelerini korumaya devam ettiği ve herkesin bildiği genel geçer ifadeler kullandığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sanığın tek başına karar alıp, pişmanlık gösterdiğine dair dosyada bir delil bulunmadığı, verdiği bilgilerin kapsamlı ve etkin nitelikte olmadığı vurgulanan kararda, etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için gerekli olan "gereği söyleme" şeklindeki şartı sağlamadığı kaydedildi.

"Örgütten yardım talebi ByLock'ta"

Yine aynı mahkemece, hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası verilen FETÖ'nün yöneticilerinden tutuklu sanık Mehmet Karaduran'ın ByLock içeriklerinde sanık İsrafil Çalışkan hakkında yazışmalar olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık, 17/25 Aralık 2013 sonrasında örgütle irtibatının bulunmadığını beyan etmiş ise de Mehmet Karaduran'a ait ByLock içerikleri incelendiğinde 14 Ocak 2016 tarihindeki yazışma içeriklerinde, 'Abi s.a. bizim abilerden Çalışkan Kömür İsrafil Çalışkan'ın bizden bir talebi var. Ankara merkezli kendilerinin eve operasyon hazırlığı duyumları varmış. Bu konuda bir bilgi talebi var' şeklindeki yazışmada sanığın 17/25 Aralık sonrası irtibatının devam ettiği anlaşılmıştır."

"ÖRGÜT ÜYELERİYLE HAREKET ETTİ"

Yine sanığın yönetici olduğu örgütün eğitim kurumlarından, FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle aynı anda ayrıldığının tespit edildiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda sanığın örgüt hiyerarşisine dahil olup, örgüt üyeleri ile birlikte hareket ettiği, bu nedenle beyanının samimi olmadığı, etkin pişmanlıktan faydalanabilmesi için sanığın örgüt üyeliği/yöneticiliği suçunu kabul edip, pişmanlık göstermesi gerektiği, bu nedenle pişmanlığa ilişkin şartların oluşmadığı gözetilerek, sanığın beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesinin genel hukuk ilkelerine uygun olmayacağı değerlendirilmiştir."

(AA)