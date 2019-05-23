FETÖ'cü Hakan Şükür yine tehdit etti: Kayıt altına alıyoruz

Firari durumunda bulunduğu ABD'den Türkiye'ye ilişkin paylaşımlar yapan Hakan Şükür, ülkemizde FETÖ'cüler hakkında 'Hain, terörist' diyen herkesi kayıt altına aldıklarını öne sürdü.

İnsanları fişleme konusunda mahir olan FETÖ'nün mensubu olan Şükür, Twitter adresinden şu mesajı paylaştı:

"He bu arada, başkasının ağzı ile konuşup hain, terörist deyip binlerce haber yapan, caps hazırlayan herkesi de kayıt altına alıyoruz. O zaman ağababalarınız mahkeme masraflarını ve tazminatları öder zannetmeyin. Tekraren; yalanın acelesi vardır; hakikat sabırlıdır."

GAZETECİ NEDİM ŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

FETÖ'cü Şükür'ün bu paylaşımının ardından kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı mesajın altına yorum yazarak, "Siz kimsiniz, kime terörist diyenleri kayıt altına alıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Nedim Şener de FETÖ'cü Şükür'ün mesajları üzerine kendi Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.

Şener, "Ne oldu? Hani fişliyordun, caps alıyordun FETÖ'cü Hakan Şükür. Şimdi de engelledin mi? Nerede sende dediğini yapacak o yürek. Hadi engelledin de niye yazdığını sildin? O bedenin de kendi kullanacağın beynin yok biliyorum, yüreğini de mi kaybettin korkak" mesajını paylaştı.