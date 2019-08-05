FETÖ'cü hainler için ABD'de yaşam rehberi

FETÖ’nün ABD’deki firari örgüt elemanları için hazırladığı 24 sayfalık ‘Amerika’da Yaşam Rehberi’ adlı belgede nasıl ucuza cep telefonu hattı alınacağı, çocukların FETÖ’nün sözleşmeli okullarına nasıl kaydettirileceği, üniversiteyi kazanma şanslarının artması için hangi dersleri almaları gerektiği ya da ucuza nasıl araba satın alınacağı gibi bilgilere yer verildi.

İŞTE HAİNLERİN SAKLANMA REHBERİ;

- Polis eli silahında size yaklaşabilir korkmayın. “Sizi niye durdurdum” diyerek soru sorar. “Bir fikrim yok” diye cevap verin.

- Asla polisle tartışmayın.

- Yolda kesinlikle Türkiye’deki gibi selektör yapmayın.

EHLİYET TAVSİYELERİ

- Avukat ücretleri çok pahalı. Derneklerden fakirlik sınırının altında olanlara bedava avukat temin edilebilir.

- Türkiye‘deki ehliyetiniz sürücü deneyim sürenize sayılıyor.

ARAÇ TAMİRİ UYARILARI

- Araba tamiri, en sıkıntılı ve en pahalı hizmet. Kayıtlı tamirciler yüksek ücretler talep ettiklerinden charge dolayı aracın kusurunu öğrenip tamirciye denetletip yazılı teklif alın.

- BOCES denilen devlet organizasyonu değişik yerlerde ücretsiz ya da çok az bir ücretle dil kursları düzenliyor.

- Geliri 30 bin dolar ve altında olan herkes Medicaid’e (sağlık yardım fonu) başvurabilir ve sağlık yardımı alabilir.

- Kredi kartı almak için önce ufak ve bilinmeyen bankaların tekliflerine başvurmayın faizleri yüksek.

ZAMAN YAYIN YÖNETMENİ ABD'DE UBER ŞOFÖRÜ

Kapatılan Zaman’ın son yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, UBER şoförü olarak AKŞAM Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın karşısına çıktı.

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ın son genel yayın yönetmeni olan ve firari olarak ABD’de bulunan Abdülhamit Bilici, AKŞAM’ın Washington Temsilcisi Yavuz Atalay’ın çağırdığı Uber Taksi’nin şoförü olarak ortaya çıktı. Uber’e çağrı yapan yolcunun Türk olduğunu fark eden Bilici, “kaza yaptım” diyerek gelmekten vazgeçti.

TESADÜFEN ARADI

ABD’nin “DMV” (DC bölgesi, Maryland ve Virginia eyaletleri) olarak adlandırılan bölgede Uber şoförlüğü yapan Bilici’ye tesadüfen AKŞAM Washington Temsilcisi Yavuz Atalay çağrıda bulundu.

UBER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören ve mesaj atan Abdülhamit Bilici, başka bir taksi çağırmasını istedi. Bilici’ye, “Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz” şeklinde mesaj atan Atalay’a, Bilici, “Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın” cevabını verdi. Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici’yi şikâyet etti.

TÜRK YOLCU KABUL ETMİYOR

Bilici’nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, “Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven” ifadeleri yazıyor. Kimi FETÖ üyeleri ABD’de zengin bir hayat sürerken kimileri de taksi şoförlüğü gibi işlerde çalışıyor. Atalay'ın çağrısına gitmeyen Bilici'nin, Türk ismi taşıyan yolcuların çağrılarına cevap vermediği ortaya çıkmış oldu.