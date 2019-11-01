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  3. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde imamı olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık ve avukatlarına, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için söz verildi.

Savunmaların ardından sanıkların son sözlerini soran mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklar Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Gürler, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökcehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altundağ, Murat Bozdoğan, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir, Hakan Kutlu, Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan ve eski Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca isnat edilen suçlamalardan beraat etti.

Sanıklar Osman Gök ve Zeki Çınkır'a "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırdı.

Ayrıca bir başka davada tutuklu olan sanıklar Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı'nın dosyaları ise ayrıldı.  (AA)

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