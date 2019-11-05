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FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de bir araya gelecek

FETÖ ve CIA, 11 Kasım'da ABD'de bir araya gelecek

FETÖ ve CIA yetkilileri 11 Kasım'da Washington'da, "Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panelde bir araya gelecek. Sözde panelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı ABD ziyaretinden hemen önce düzenlenmesi ise dikkat çekti.

TM Dijital Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesinde FETÖ'cülerin CIA yetkilileri ile bir araya geleceği ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Washington'daki Ulusal Basın Kulubü'nün toplantı salonunda, "Erdoğan'ın Son Oyunu: Türkiye'nin Suriye ve Amerika'daki Uzun Kolu" başlıklı sözde panel düzenlenecek.

2018 yılında kurulan, "Araştırmacı Dergi" yayın kuruluşunun ev sahipliğinde düzenlenecek olan sözde panele ise FETÖ'cü Ahmet Yayla, Türkiye karşıtı yürüttüğü propoganda ile öne çıkan Adam Klasfeld gibi isimler katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise İsrail merkezli yayın yapan i24'ün sunucularından Tal Heinrich üslenecek.

"Araştırmacı Dergi" ismiyle yayım yapan kurumun danışmanlığını yürüten isimler ise FETÖ ve CIA'in ortak çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Kuruluşun danışmanlığını yürüten Theo Padnos, Suriye'ye giderek yakalanmış ve kendisi hakkında bir film çekilmişti. Edinilen bilgilere göre, Suriye'ye gazeteci kimliği ile giden ve daha sonra yakalanan Theo Padnos CIA için çalışan bir saha elemanı.

Kuruluşun danışmanlığını yürüten bir diğer kişi ise Today's Zaman'ın Ankara müdürü olan ve İsveç'e firar eden aynı zamanda FETÖ adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Abdullah Bozkurt. 

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