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FETÖ şüphelileri sınırda kaçamadan yakalandı

FETÖ şüphelileri sınırda kaçamadan yakalandı

Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri Doyran köyü mevki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. 

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan A.T. ve T.Y. oldukları belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, Pazarkule bölgesi ile Elçili köyü birinci derece askeri yasak bölgelerinde de 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Gözaltına alınan C.C, F.Y,  S.Ç. ve H.Ç'nin bağlantıları ve kaçma nedenleri araştırılıyor.

Zanlıların hakkında araştırılma yapılmak üzere savcılıkça Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden bilgi istendi.

(AA)

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