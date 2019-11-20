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  3. FETÖ savunucusu vekilden skandal hareket! Bakan Soylu'nun üzerine yürüdü, tehditte bulundu

FETÖ savunucusu vekilden skandal hareket! Bakan Soylu'nun üzerine yürüdü, tehditte bulundu

FETÖ savunucusu vekilden skandal hareket! Bakan Soylu'nun üzerine yürüdü, tehditte bulundu

Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam,TBMM komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerine yürüyerek tehditte bulundu. Soylu, "Sen FETÖ savunucususun" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partisi ve CHP'li vekiller toplantıyı provoke etme girişiminde bulundu. Saadet Partili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik çıktı. İslam, Bakan Soylu'nun üzerine yürüyerek tehditte bulundu. Bakan Soylu, SP'li İslam'a yönelik "Sen FETÖ savunucususun" diyerek tepki gösterdi.

Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.


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