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22 Aralık 2020 Salı 14:35 | Son Güncelleme:

FETÖ sanıklarına peş peşe hapis cezası

FETÖ sanıklarına peş peşe hapis cezası

FETÖ davası süren sanıkların cezaları peş peşe onandı. FETÖ üyeliğinden yargılanan Melikşah Üniversitesi memuruna 2 yıl 6 ay; eski askeri öğrenciye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarının davaları görülmeye devam ediyor. 

İHA'da yer alan habere göre, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski askeri öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken; kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde memur olarak görev yapan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

KAPATILAN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ'NDE MEMURDU

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada FETÖ üyeliğinden yargılanan Y.Y., mahkeme salonunda hazır bulundu. Karar duruşmasında savunmasını yapan Y.Y., FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda Y.Y.'ye 'FETÖ üyeliği' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ASKERİ ÖĞRENCİYE HAPİS CEZASI

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'FETÖ üyeliği' suçundan tutuksuz yargılanan S.B.M. duruşma salonunda hazır bulundu. S.B.M., duruşmada yaptığı savunmada örgüt üyesi olmadığını iddia ederek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonucu S.B.M.'ye 'FETÖ üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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