Eski SAT'çı silahları gömmüştü... FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları gömen eski SAT'çı Binbaşı Hakan Egemen, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, eski SAT ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 7 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı