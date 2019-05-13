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  3. FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Boşcu ile avukatı katıldı.

Sanık Boşcu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim bu örgütle yakından uzaktan ilgim yoktur. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve örgütün "mahrem imamı"nın ByLock içeriklerinde adının geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Boşcu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

(AA)

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