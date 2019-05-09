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  3. FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

FETÖ sanığı astsubaya 7,5 yıl hapis

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan astsubay Osman B., tutuklu yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Osman B., hazır bulundu. Osman B., örgütün 'mahrem imamları' ile ankesörlü telefonlarla görüşmesi olduğu iddialarını reddetti. Genelkurmay İstihbarat Komutanlığı'nda çalıştığını anlatan Osman B., "Kızılay gibi insanların yoğun olduğu yerde bulunmam nedeniyle ortak baz istasyonu kayıtlarımız çakışmış olabilir, diye düşünüyorum. Yasa dışı örgüt ya da cemaatlerle ne benim ne de ailemin asla işi olmamıştır. Meslek hayatımda amirlerimden başka kimseden emir almadım. 5 aydır tutukluyum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada, örgütün 'askeri mahrem yapılanması'nda öğretmen olarak görev yapan 2 kişi de tanık olarak dinlendi. 

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Osman B.'yi 'silahlı terör örgütü üyesi olmak´ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

(DHA)

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