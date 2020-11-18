FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheli itirafçı oldu

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 Kasım'da 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Sorguya alınan şüphelilerden 57'si etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklama istemiyle, 48 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliği de yapılan sorgunun ardından 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.