FETÖ operasyonu: 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik son dakika operasyonunda 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

TRT Haber'de yer alan haberde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü üsteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş rütbesinde asker, 1’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde yönetici olduğu tespit edilen 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 193'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 111'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü üsteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş rütbesinde asker şahıs, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde gizli sorumlu, yönetici olduğu tespit edilen sivil memur olduğu belirtildi.

En geniş çaplı operasyon

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda idari olarak FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu 704’u muvazzaf 868 personel hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri içeren verilerin ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderildiği aktarıldı.

FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon konumunda olduğu aktarıldı.