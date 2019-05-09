FETÖ kitabının sırrı çözüldü!

TEM’in hazırladığı FETÖ raporunda örgütün küçük yaşlarda mensuplarını çeşitli testlere sokarak karakter ve yeteneklerini belirlediği yer aldı. Elde edilen sonuçla onları asker, hakim, mühendis gibi alanlara yönlendirdi. Raporda, çocuklara yönelik karakter testleri ve beyin yıkama konularının işlendiği, örgütün bastırdığı ancak piyasada satılmayan ‘Nasıl Anlatalım’ kitabı kullanıldı.

ÖZEL KİTAP BASTIRILDI

İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın FETÖ/PDY Askeri Mahrem Yapılanmasına ilişkin raporunda, örgütün mensuplarını daha küçük yaşta karakter testlerine tabi tutulduğu ifade edildi. Bu testlerin ise Safvet Senih, Bayram Ak ve Fazıl Üçer’in 1986 yılında hazırladıkları ‘Nasıl Anlatalım’ kitabı üzerinden yaptı. Örgütün bastırdığı ve piyasada satılmayan kitapta; Güzel İsimler, En Çok Neyi Seviyorsunuz Oyunu gibi başlıklar altında küçük yaştaki çocuklara hayvanlar, isimler ve oyunlarla testler uygulandı.

ABİLER ABLALAR YAPTI

Rapora göre; küçük yaştaki çocuklara karakter testleri bu konuda özel eğitim almış ev ağabeyleri ve ablalarınca, eve gelip giden örgüt mensubu olmaya aday öğrencilere uygulandı. Çocuklarla yapılan görüşmelerde masumane gibi görünen konuşmalardaki satır aralarında sorulan sorularla veya bizzat bu öğrencilerden anket doldurması istenerek de bu testler yapıldı. Böylece verilen örgütsel eğitimle bağımlı, örgütsel bir kişiliğe sahip olması sağlanarak, karakterine uygun makam ve kurumlarda istihdamına çalışıldı. Bu testlerle karakter analizleri yapılan çocuklar daha sonra TSK, yargı gibi stratejik kurumlara sızdırıldı.

OYUN GÖRÜNÜMÜNDE

Kitapların ‘Güzel İsimler’ adlı bölümünde, çocuklara yönelik bir oyun tasarlanarak, A’dan Z’ye birtakım şahıs isimleri ve bu isimlerin kelime manaları yer alıyor. Çocuklara, sevdikleri bir ismi anlamıyla birlikte yazmaları isteniyor. Anlamları ile birlikte verilen isimlerden beğendiklerini tercih etmeye yönlendirilen çocukların yapmış oldukları tercihlerden karakteri, eğilimleri, ilgi alanları ile ilgili bilgiler toplanıyor.

HOCAMIZI NASIL ANLATALIM

Çocuk yaşta karakter testlerine tabi tutulan, Işık Evlerine alındıktan sonra da testleri devam eden örgüt mensuplarına sıra terör örgütü lideri Fetullah Gülen’i anlatmaya gelir. Ele geçirilen dökümanlarda “Hocamızı Nasıl Anlatalım” başlıklı belgede ilginç detaylar yer aldı. Raporda yer verilen belgede, öncelikle örgüt lideri hakkında “merak” uyandırılarak isminin söylenmemesi taktiği uygulanıyor.

Öte yandan FETÖ lideri Gülen’in ise kitaplarda sanki olağanüstü kutsal bir varlık, insanüstü özelliklere sahip bir kişilik gibi yansıtılıyor.

(Star)