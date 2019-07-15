FETÖ ihanete böyle hazırlandı! 'Cuma günü bir planımız var'

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in darbe talimatının ardından, 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katılan eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'tan 11 Temmuz'da aldığı emirle harekete geçen SAT'çı eski Binbaşı Hakan Egemen'in atış ve tahrip eğitimlerine sadece darbe girişiminde yer alacak personeli dahil ettiği, eğitimler sırasında bazı silah ve patlayıcıları kullanmayarak kalkışmada kullanılmak üzere kışla dışına çıkardığı tespit edildi.

Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısını gerçekleştiren FETÖ üyesi darbeciler, mahkemedeki savunmalarında "terör saldırısı", "KOKTOD" ya da "tatbikat" nedeniyle kışlalardan çıktıkları yalanlarına sarılsalar da delillerle darbe girişimini günler öncesinden planladıkları ortaya çıktı.

FETÖ'nün sözde abilerinden aldıkları talimatı, içerisine sızdıkları TSK'daki hiyerarşik yapı içerisinde birbirlerine aktaran darbeci askerlerin kalkışmaya hazırlandıkları, iddianamelerde yer alan ifadeler, tespitler ve itiraflar neticesinde tespit edildi.

SAT Komutanlıgˆı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıgˆında go¨rev yapan darbeci askerlerin kalkışmadan önce atış ve tahrip eğitimiyle darbeye hazırlandıkları ve bunun için kullanacakları silahları kışladan çıkardıklarına dair tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, SAT Komutanlıgˆı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıgˆında go¨rev yapan tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensubu eski askeri personeller, darbe giris¸imi faaliyetlerine ilis¸kin tespit edilebilen ilk planlamayı U¨mraniye'de ac¸ık adresi belirlenemeyen o¨rgu¨t evinde yaptı.

Kocaeli'deki Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin darbe davasında yargılanan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in örgüt abisi Yakup Dalkılıç, "Viber" haberleşme programı üzerinden çok önemli bir konu için 11 Temmuz'da İstanbul'a gitmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine İmren ve Dalkılıç Ümraniye'de, 3-4 katlı eski bir binanın ikinci katına geldi. Bir süre sonra yanlarına darbe planlaması kapsamında firari Adil Öksüz'ün öncülüğünde 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada toplantılara katıldığı tespit edilen FETÖ'nün Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davasının sanığı ve FETÖ'nün sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık da geldi.





"CUMA GÜNÜ PLANLI BİR HAREKATIMIZ OLACAK"



İddianameye göre, bu evde yapılan toplantıda Harmancık, "Efendim cuma günü planlı bir harekatımız olacak. Size görev vermek için buraya çağırdık." dediği İmren, bunun nasıl bir görev olduğunu sordu. Harmancık, bunun üzerine "Cuma gu¨nu¨ 15 Temmuz gu¨nu¨nu¨ 16 Temmuz gu¨nu¨ne bagˆlayan sabah saat 03.00'te darbe yapılarak, sıkıyo¨netim ilan edilecek, Genelkurmay Bas¸kanı da ikna edilecek." dedi.

Konus¸manın akabinde Harmancık, İmren'in yanına bir SAT/SAS subayı verecegˆini ve bu subayın go¨revini koordine edecegˆini so¨yleyerek evden ayrıldı.

Harmancık'ın evden ayrılmasının ardından örgüte ait eve eski Binbaşı Hakan Egemen girdi. Egemen, eski Tuğamiral Hayrettin İmren'e, 15 Temmuz gu¨nu¨ 2-3 o¨zel arac¸ ile 6-9 kis¸inin gelecegˆini, tamamının SAT personeli olacagˆını ve donanmada bulunan Harp Filosu Komutanı Tu¨mamiral Ahmet I·skender Yıldırım, Denizaltı Filo Komutanı Tugˆamiral Mithat Kemal Algül ve Donanma Komutanlıgˆı Kurmay Bas¸kanı Tugˆamiral Yalc¸ın Payal'ın derdest edilerek Maltepe Askeri Cezaevine go¨tu¨ru¨lecegˆini so¨yledi.

O¨mer Faruk Harmancık, olay tarihi ve o¨ncesinde darbeci Hakan Egemen'le irtibat kurarak darbe girişiminden haberdar edip buna göre hazırlıklarını yapmasını istedi.

FETÖ'CÜ OLMAYANLARA MAZARET İZNİ



Darbe girişiminden haberdar olan Hakan Egemen, 2016'nın Ağustos ayında SAS timinin katılımıyla ABD'de yapılacak Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) tatbikatına hazırlık kapsamında darbe giris¸imde gu¨venebilecegˆi personelle eğitimleri icra etti.

Bu hazırlıklar kapsamında SAS Grup Komutanlığı cephaneliğinden teslim almış oldukları tahrip malzemesi/patlayıcıların bir kısmı sarf edilmeyerek Egemen'in bilgisi dahilinde kaçırıldı. Sualtı Eğitim Merkezi Komutanlığı'na ait hafif silahlar ise gizlice birlik dışına çıkarıldı.

Tatbikata katılacak tüm astsubaylarının belirlenmesini kendi başına üstlenen Hakan Egemen, bu hususta Go¨rev Birim Komutanlığı Kıdemli Astsubayı Kenan Sönmez tarafından verilen teklifleri hic¸bir s¸ekilde dikkate almayarak, tatbikata katılacak olan tüm astsubayları (6 astsubay) darbe girişimine iştirak etti.

Kenan Sönmez'in 12 Temmuz 2016'da tahrip egˆitimine katılarak sarf edilen patlayıcıların kayıtlarını tutması üzerine, darbeci Binbaşı Egemen 13-14 Temmuz tarihlerindeki eğitimlerde yer almamasını sağladı. Talebi olmamasına rağmen Sönmez'e iki günlük mazeret izni veren Egemen, böylelikle darbe girişiminde kullanacakları silah ve patlayıcıların bir kısmını eğitimde kullanmayarak kolaylıkla dışarı çıkardı.

Darbeci binbaşı Hakan Egemen, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan atış ve tahrip eğitimlerine sadece darbe girişimine iştirak edecek personellerin katılımını sağladı ve bu personellerle tek tek konuşarak kendilerine özel görevler vereceğini belirtti.

FETÖ'cü personellerin motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışan Egemen, darbeci general Ömer Faruk Harmancık'tan aldığı talimatları, emrinde bulunan personellere aktardı.

GERÇEK SİLAHLARLA EĞİTİM SİLAHLARINI DEĞİŞTİRDİ



14 Temmuz'da mesai başlangıcında darbeci Hakan Egemen'in talimatıyla hafif silah ambarındaki silahlar ve s¸arjo¨rler sanık eski Başçavuş Hu¨seyin Kayabaşı tarafından "silahların temizligˆi ve SAS kursiyerlerin silah so¨ku¨p takma egˆitimi" gerekc¸esiyle Sualtı Egˆitim Merkezi Komutanı emri olmaksızın ve kayıt defterine işlenmeden ambardan c¸ıkarılarak askeri go¨rev aracıyla SAS Grup Komutanlığı'na go¨tu¨ru¨ldu¨.

Kursiyer sayısı 5 olmasına rağmen götürülen silahların 32 tabanca, 19 MP-5 ve 22 M-16 olması, hem egˆitim hem de temizlik faaliyeti bakımından silah sayısının fazlalığı dikkati çekti. Getirilen silahlardan sadece 10'u temizlenip sandığa konulurken diğer silahlar darbecilerde kaldı.

14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece darbeci Hakan Egemen komutasındaki ve tamamı darbe giris¸imine is¸tirak eden personel tarafından, SAS Kurs Komutanlığı ambarında bulunan silah sandıgˆındaki gerc¸ek silahların, egˆitim silahları (tahta/plastik) ile degˆis¸tirildigˆi tespit edildi. Gerçek silahlar darbeci Egemen'in talimatıyla gece egˆitimine is¸tirak eden personel tarafından o¨zel arac¸larına yu¨klenerek SAS Grup Komutanlığı'ndan c¸ıkarıldı.

BAŞARISIZ OLUNCA SİLAHLARI GÖMDÜ



Çıkarılan silahlar Sıvatdere Egˆitim sahasında sanık Hakan Egemen'e teslim edildi. Egemen bu silahları aracına darbe girişiminde kullanmak üzere yerleştirdi.

Darbe girişiminin başarısız olduğunu kendisine gelen telefondan anlayan darbeci Binbaşı Hakan Egemen, aralarında sanık astsubaylar Avşar Zırh, Cafer Saraç ve bir kısım personelle birlikte silahları Riva'ya gömdü.

15 Temmuz gecesi askerlere teslim olan Hakan Egemen, silahları aldığını ve darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silahları bazı SAT ve SAS personeli ile gömdüklerini kabul etti. Sanık astsubaylar Avşar Zırh ve Cafer Saraç da silahları gömdüklerini söyleyince kolluk kuvvetleri sanıkların belirttikleri yerde arama çalışmalarına başladı.

SİLAHLARIN BİR KISMI BULUNAMADI



15 Temmuz darbe girişiminden önce gerek eğitim bahanesiyle gerekse plastik silahlarla değişim sayesinde SAT Komutanlıgˆı ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıgˆından çok sayıda silah ve patlayıcılar planlı bir şekilde çıkarıldı.

Yapılan itiraflar neticesinde Hakan Egemen'in gömdüğü bazı silahlar Riva'da bulunurken komutanlıktan çıkarılan bir kısım silahlar henüz bulunamadı. Bulunamayan silahlara yönelik savcılık ve emniyet yetkililerinin çalışmaları devam ediyor.

BAŞKA TOPLANTILARA DA KATILMIŞ



14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gecede Hava Harp Okulu'nda darbeci general Gökhan Şahin Sönmezateş'in koordinesinde düzenlenen 3. darbe koordinasyon toplantısına katılan ve toplantı bitiminde ayrılan darbeci askerlerin bulunduğu görüntülerde darbeci binbaşı Hakan Egemen'in de yer alması dikkati çekti.

Görüntülerde elinde telefonla kürsüde bekleyen ve rahat tavırlarıyla hareket eden Egemen'in darbe girişiminde planladığı eylemleri toplantıda aktardığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Egemen ile aynı davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen eski Binbaşı Murat Çetinkaya, 13 Temmuz 2016'da FETÖ'ye ait bir evde Hakan Egemen ile buluştuklarını kaydederek, "Süleyman isimli şahsın beni askeri hattan araması üzerine evine gittim. Bana 'Sen içeride otur bekle, birisi daha gelecek, seninle bir konu konus¸acak' dedi. Beklemeye başladım ve yaklas¸ık 10 dakika sonra Hakan Egemen eve geldi. Deniz Kuvvetleri Komutanlıgˆı Harekat Bas¸kanlıgˆından kendisine bir emir verildigˆini, I·stanbul ve Go¨lcu¨k bo¨lgesinde koruma go¨revi yapılacagˆını, go¨revin gizli oldugˆunu, kendisinin de koordinato¨r olarak go¨revlendirildigˆini so¨yledi." ifadelerini kullandı.

İddianamedeki ifadeler kapsamında, 11 Temmuz'dan itibaren farklı darbe hazırlıkları toplantılarına katıldığı tespit edilen Egemen'in, planlı ve sistematik bir biçimde kendisini ve emrindeki darbeci SAT'çıları darbeye hazırladığı iddianamedeki tespitlerle ortaya çıkarken FETÖ'nün "darbenin bizimle alakası yok" şeklindeki algısı delillerle çürütüldü.