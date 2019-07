FETÖ hayali okulla dolandırıcılık yaptı

ABD’deki FETÖ okullarının yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün yalnızca Teksas’ta hiçbir zaman açılmayan ya da sözleşmeli okul statüsünde olmayan okulları üzerinden Amerikan vergi mükelleflerinin paralarını kasasına doldurduğu belirlendi.

ABD’nin en etkin kamu eğitimi birliklerinden olan Network for Public Education (PNE) yayınladığı raporda sözleşmeli olmamasına karşın “Harmony Elementary Austin” ve “Harmony School of Innovation” okullarının 881 bin 704 dolar hibe parası aldığını açıkladı. Yine raporda hiçbir zaman açılmayan “Harmony School of Excellence – Dallas” adlı FETÖ okulunun da federal eğitim bütçesinden 30 bin dolar aldığını belirtti.

ÜÇ FETO OKULU VAR

Sayıları 73’ü bulan bu okulların 27’sinin kamu okulu olduğu da açıkça görülüyor. Bu okulların federal eğitim bütçesinden tam 24 milyon 441 bin 605 dolar aldıklarının altı çizilen raporda üç FETÖ okulu da var. Yayınlanan şablona göre sözleşmeli olmamasına karşın “Harmony Elementary Austin” ve “Harmony School of Innovation” okulları 881,704 bin dolar hibe parası alırken hiçbir zaman açılmayan “Harmony School of Excellence – Dallas” adlı FETÖ okulu da federal eğitim bütçesinden 30 bin dolar aldı.

1 milyon $ HORTUMLADI

Son birkaç yıldır kurumları FBI ve Amerikan mali ekiplerinin baskınlarına uğrayan ve okullarının açılmasına izin verilmeyen FET֒nün böylece sözleşmeli olmayan ve hiç açılmayan okullar üzerinden de dolandırıcılık yaparak vergi mükelleflerinin 911.704 dolarını iç ettiği açıkça ortaya çıktı.