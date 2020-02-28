FETÖ çocukları PlayStation'la tuzağa düşürdü

SONER KAN

Adana Emniyeti öğretmen, öğretim üyesi ve avukat FETÖ’cülerin, yoksul çocukları kendilerine hedef olarak seçtiği tespit edildi.

Ailelere kendilerini; ‘örnek kişi’ olarak gösterip, çocuklarla tiyatro, sinema, halı saha, basketbol maçı, PlayStatiton gibi aktivitelerle kandırıp etki altına aldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin, ailelere maddi destek ve ortaokul öğrencilerini sınava hazırlamak için dershaneye yazdırma vaadiyle de kandırdığı vurgulandı. ‘ByLock’ kullanmayan şüphelilerin bu çocukları askeri ve polis okullarına yerleştirerek devlete sızmalarını sağladığı kaydedildi.

20 KİŞİ YAKALANDI

Polis, bu bilgilerden yola çıkıp, 12 sözde ‘mahrem imam’ı tespit etti. Bu kişilerin, 200 çocuğu polis okuluna yerleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adana merkezli 13 ilde yapılan operasyonda aralarında örgütün sözde ‘bölge ortaokul mesulü’, meslekten ihraç edilen öğretmen, öğretim üyesi, avukat ve 5 polisin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.A.’nın örgütün sözde ‘bölge ortaokul mesulü’ olduğu öğrenildi.

‘ABLA’LARA AVM’DE BASKIN



İstanbul'da AVM’lere FETÖ baskını. İstanbul polisi ve MİT, önceki operasyonda yakalanan “Defne” kod adlı şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemelerden elde ettiği delillere dayanarak dün sabah yeni bir operasyon düzenledi. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda, 7 FETÖ’cü daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize ettiği öğrenildi.