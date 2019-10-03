Fethiye'de deprem mi oldu? Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle
Fethiye'de deprem mi oldu? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Depremi hissedenler deprem araştırması yapıyor.Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 07.44 sıralarında Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar..
Fethiye'de deprem mi oldu? sorusu depremi hissedenler araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 07.44 sıralarında Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fethiye başta olmak üzere Dalaman, Bodrum gibi birçok ilde de hissedildi..
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TWİTTER DEPREMİ HİSSEDENLERİN MESAJLARI
Doğa Fethiye 'ye günaydııın dedi. #deprem
Izmır fethiye marmaris yunanistan geçmiş olsun #Deprem
Geçmiş olsun muğla fetiye #deprem
Annem yatağımı sallıyo sandim #deprem #fethiye
#deprem korkunçtu Rabbim korusun.
#deprem acayip sallandık ve uzun sürdü geçen hafta istanbulda sallandım bu hafta fethiyede deprem benimle dolaşıyor yaşayanlara geçmiş olsun
Hiç bu kadar hissetmemiştim.Sallanarak uyandık. #deprem #fethiye
#fethiye de #deprem olmuş çok geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun
#fethiye #deprem 5.1 miş. Bence daha fazlaydı .Herkese geçmiş olsun.