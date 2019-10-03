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  3. Fethiye'de deprem mi oldu? Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle

Fethiye'de deprem mi oldu? Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle

Fethiye'de deprem mi oldu" Kandilli son dakika deprem haberleri sizlerle

Fethiye'de deprem mi oldu? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Depremi hissedenler deprem araştırması yapıyor.Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 07.44 sıralarında Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte detaylar..

Fethiye'de deprem mi oldu? sorusu  depremi hissedenler araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 07.44 sıralarında Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fethiye başta olmak üzere Dalaman, Bodrum gibi birçok ilde de hissedildi..

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER DEPREMİ HİSSEDENLERİN MESAJLARI 

Doğa Fethiye 'ye günaydııın dedi. #deprem

Izmır fethiye marmaris yunanistan geçmiş olsun #Deprem

Geçmiş olsun muğla fetiye #deprem 

Annem yatağımı sallıyo sandim #deprem #fethiye

#deprem korkunçtu  Rabbim korusun.

#deprem acayip sallandık ve uzun sürdü geçen hafta istanbulda sallandım bu hafta fethiyede deprem benimle dolaşıyor yaşayanlara geçmiş olsun

Hiç bu kadar hissetmemiştim.Sallanarak uyandık. #deprem #fethiye

#fethiye de #deprem olmuş çok geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun 

#fethiye #deprem 5.1 miş. Bence daha fazlaydı .Herkese geçmiş olsun.

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