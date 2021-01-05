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05 Ocak 2021 Salı 08:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye galibiyeti Mame Thiam getirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti Mame Thiam getirdi

Fenerbahçe'de 2 golle galibiyeti getiren Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı. 2 golle galibiyeti getiren Senegalli yıldızı başkan Ali Koç protokol tribününde ayakta alkışlayarak saha dışına uğurladı. Fenerbahçeli yöneticiler de Ali Koç'a eşlik etti. Yedek kulübesinden de Erol Bulut ve takım arkadaşları Thiam'ı tek tek tebrik etti.

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