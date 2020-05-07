Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'den güzel hareket! Karantinadan fidan dikerek ayrıldı

Karantinadaki misafirlerden Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. Berke, “Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık” dedi.