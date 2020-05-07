Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'den güzel hareket! Karantinadan fidan dikerek ayrıldı
Belçika'dan salgın nedeniyle getirildikten sonra Gümüşhane'de yurda yerleştirilen 245 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Karantinadaki misafirlerden Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. Berke, “Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık” dedi.