Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbi şifresiz mi?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Dev karşılaşma için son hazırlıklar devam ederken, iki takım da hata yapmak istemiyor. Futbolseverler Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Derbi şifreli mi? gibi soruların yanıtlarını da merak ediliyorlar. İşte dev derbi için tüm merak edilenler..

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi 25 Ekim Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHMTEMEL 11'LER MAÇ KADROSU

FENERBAHÇE

Altay- Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe