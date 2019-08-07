Fenerbahçe - Cagliari hazırlık maçı için geri sayım! Fenerbahçe Cagliari maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Cagliari takımıyla sahaya çıkıyor. 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç için hazırlıklar bitti. 'Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman?' 'Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda?' sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20:30’da oynanacak. Maçı D-Smart Smart Spor kanalı canlı olarak verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Jailson, Cebrail, Ozan Tufan, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Muriç,

Cagliari: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Oliva, Ionita, Birsa, Pavoletti, João Pedro.

DENİZ TÜRÜÇ İLK KEZ FORMA GİYECEK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 7. hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Henüz stopere takviye yapamayan Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz’in sakatlığı da devam ediyor. Bu nedenle Sadık Çiftpınar’ın yanında yine Jalison’un oynayacağı öğrenildi. Sakatlığını atlatan genç stoper Okan Turp’un ise karşılaşmanın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Yeni transfer Deniz Türüç de Sarı-Lacivertli formayı ilk kez Cagliari karşısında giyecek.

FENERBAHÇE CAGLİARİ MAÇININ BİLET FİYATLARI

Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde son maçına ligin son haftasında, 26 Mayıs’ta Antalyaspor karşısında çıkmıştı. Hasret, 72 gün sonra yarın Cagliari ile oynanacak karşılaşmayla sona erecek. Mücadelenin biletleri dün Yüksek Divan kurulu, kongre üyeleri, Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa çıktı. Genel satış bugün başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları ise 20 TL ile 400 TL arasında değişiyor.