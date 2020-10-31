31 Ekim 2020 Cumartesi 03:49 | Son Güncelleme:
"Felaketi kendileri istedi" provokasyonuna gözaltı
İHA
Türkiye İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan sosyal medyadaki dezenformasyon ve provokasyonların üzerine gidiliyor. İzmir depremi için sosyal medyada paylaştığı videoda "felaketi kendileri istedi" provokasyonuna imza atan şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medyada İzmir depremine ilişkin provokatif bir video paylaşan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bir kişinin yakalandığını açıkladı. İnce paylaşımında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.