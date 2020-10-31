"Felaketi kendileri istedi" provokasyonuna gözaltı

Sosyal medyada İzmir depremine ilişkin provokatif bir video paylaşan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’de meydana gelen deprem için "felaketi kendileri istedi" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıma bulunan bir kişinin yakalandığını açıkladı. İnce paylaşımında, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.